Calciomercato – Spunta una nuova ipotesi: Osimhen in prestito al Chelsea e Lukaku al Napoli a titolo definitivo

Dalla Premier League giungono nuove notizie per quanto riguarda il centravanti del Napoli, Victor Osimhe. Il Chelsea, da tempo, fa la corte al bomber nigeriano ed ora, secondo quanto scrive il giornale britannico The Athletic, fonte abbastanza afidabile, spunta una possibile ipotesi, vale a dire Romelu Lukaku al Napoli, a titolo definitivo, mentre Osimhen in prestito, con obbligo di riscatto, ai Blues, per cui si avverebbe il suo grande sogno di giocare in Premier. Ipotesi, questa, clamorosa, dato che l’attaccante ha una clausola da 120 milioni, con De Laurentiis che avrebbe aperto ad uno sconto, ma comunque, non al di sotto dei 100 milioni di euro. D’altronde il prestito, prima d’ora, non era stato mai preso in considerazione. Nel frattempo il centravanti belga si sta allenando col Chelsea, in attesa degli eventi. Il quotidiano inglese si è sbilanciato in modo molto netto, per cui la soluzione per la partenza del nove azzurro potrebbe, pure essere questa. In un modo occorreva mettere fine al tormentone che dura da troppi mesi. Vedremo, quindi, a breve, come si evolverà la spinosa faccenda