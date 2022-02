Le altre di A – Il Bologna vince lo scontro diretto con lo Spezia in rimonta

Nell’ultimo posticipo di serie A, valido per la 26esima giornata il Bologna ha battuto in casa Lo Spezia per 2 a 1, in rimonta, incamerando così tre punti importantissimi contro una diretta rivale per la permanenza in massima serie. Le tre reti sono state realizzate da Manaj per i liguri e da Arnautovic, doppietta, per i felsinei, che grazie al successo si portano a quota 31, con una partita in meno, mentre Lo Spezia rimane a 26 punti a quattro lunghezze dalla zona pericolosa.