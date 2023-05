Calcio Napoli – Accardi DS dell’Empoli in pole per sostituire Cristiano Giuntoli in partenza per Torino, sponda Juve

A sentire le dichiarazioni del Ds azzurro, nel corso della festa scudetto di domenica sera, al Maradona, l’addio di Giuntoli , dopo otto anni, è quasi certo. L’ex dirigente del Carpi sembra voler accettare l’offerta della Juventus che ha bisogno di una rifondazione. Quindi il presidente De Laurentiis si sta muovendo per rimpiazzarlo. Tra i papabili ed in pole position c’è Pietro Accardi, attuale direttore sportivo dell’Empoli, giovane emergente ma già scopritore di talenti, quali il capitano del Napoli, Bennacer e Krunic o Hamed Traorè, Ricci e Kristjan Asllani. Dunque si tratta di un autentico maestro nello scovare giocatori di grande prospettive, nelle serie minori, per poi valorizzarli e rivenderli a dieci volte la quota pagata. Palermitano di nascita, appena quarantenne, ex giocatore, finora ha ostentato enorme capacità, personalità e serietà Accardi, nell’estate di sei anni fa a prese Giovanni Di Lorenzo alla modica cifra di 600 mila euro dal Matera in serie C e quindi lo vendette , poco dopo, al club partenopeo per 10 milioni, regalando al patron dell’Empoli, una maxi plusvalenza. Naturalmente, la piazza di Napoli non è paragonabile a quella toscana ma, a detta del presidente Corsi , il suo direttore è prontissimo per fare il salto di qualità. Per il momento non vi è nulla di ufficiale, tuttavia, il suo passaggio alla corte di De Laurentiis appare molto probabile.