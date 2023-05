Champions League – Prima semifinale di andata, pari per 1 a 1 tra Real Madrid e M. City

Ieri, al Bernabeu di Madrid, si è disputata la prima semifinale di andata della massima manifestazione continentale per club, tra Real e City. Il match è terminato col risultato di parità di 1 a 1, che, ovviamente, favorisce la formazione di Guardiola, la quale dovrà giocare il ritorno, in casa, mercoledì 17 maggio. Intanto, stasera scenderanno in campo Inter e Milan nell’euroderby, per l’altra semifinale di andata di Champions League.