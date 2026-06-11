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De Laurentiis – Il Presidente ha definitivamente chiuso la faccenda legata alla possibile cessione della SSC Napoli al gruppo americano

Armando Fico 11 Giugno 2026 0 39 sec read

Dopo settimane di indiscrezioni e  trattative con l’UGP sulla cessione della SSCN, il presidente Aurelio De Laurentiis ha respinto, definitivamente  l’offerta da 2,2 miliardi di euro, presentata dall’imprenditore statunitense Matt Rizzetta per una cordata di investitori americani. Per ben sei mesi,  gli investitori hanno cercato  di convincere il patron azzurro a cedere il controllo del club  partenopeo. Malgrado la grossa cifra  dell’offerta, a mio avviso, eccezionale, il buon Aurelio ha scelto, riflettendoci sopra molto attentamente, di non cedere, stante il suo desiderio di  tenere, ancora per molto  il suo gioiello per il quale nutre grandi progetti. La sommaofferta dal gruppo americano superava,di gran lunga, il valore di mercato della società azzurra, stimato sul miliardo e cento milioni di euro, per cui c’è voluto un gran coraggio per dire di no.

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