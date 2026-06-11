Rafa Marin- Il Real Madrid ha un diritto di recompra sul difensore, in questo mercato, per 25 milioni di euro e 35 nel prossimo

Il difensore spagnolo Rafa Marin ritornerà a Napoli dal prestito al Villarreal e sarà, quindi, valutato, in ritiro dal neo tecnico Max Allegri in ritiro. Con l’addio del brasiliano Juan Jesus, il centrale potrebbe restare in azzurro, proprio per prendere il suo posto. Dal canto, suo Il Real Madrid osserva, interessato la situazione; i blancos hanno ancora un diritto di recompra da 25 milioni valido, per questa estate e 35 nella prossima. A Madrid, il calciatore era molto apprezzato, infatti, c’è chi continua a rimpiangere la sua cessione. Rafa Marin, nella stagione appena trascorsa, non è riuscito a convincere Antonio Conte, per cui è stato, spesso messo ai margini delle rotazioni nel reparto arretrato; scarsissimo il suo minutaggio nel Napoli, cosicché fu costretto, ad andare in prestito alla compagine della Liga, squadra nella quale si è messo in mostra con buone prestazioni, adesso ha la grande occasione di convincere il prossimo allenatore del club partenopeo, dimostrandogli tutto il suo valore. Vedremo cosa deciderà il mister e quali saranno le intenzioni del club madrileno, riguardo alla recompra.