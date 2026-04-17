ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs LAZIO – Domani, contro i biancocelesti, i partenopei intendono tornare al successo, dopo il mezzo passo falso di Parma

Vigilia di campionato per il Napoli di Conte che, domani, nel tardo pomeriggio, allo Stadio Maradona, affronterà la Lazio nell’anticipo della 33esima giornata di serie A. A quanto pare ci saranno dei cambiamenti rispetto alla formazione vista al Tardini, che non è andata oltre il pari con i Ducali. Il tecnico dei partenopei, molto probabilmente, farà giocare, dal primo minuto, l’attaccante brasiliano Allison Santos, l’ex Sporting Lisbona dovrebbe prendere il posto di Mc Tominay, mentre lo scozzese verrebbe dirottato nella zona mediana del campo accanto a Lobotka. L’escluso sarebbe Zambo Anguissa, apparso in condizioni non ottimali, domenica scorsa. Dunque, con questa mossa, Conte rinuncerà ai Fab Four. L’esterno carioca, oggi come oggi, è indispensabile per l’attacco del Napoli, grazie alla sua imprevedibilità, ai suoi dribbling che saltano l’uomo ed al suo tiro, alquanto pericoloso. Il mal di gol degli azzurri sta diventando cronico, per cui serve, assolutamente, un calciatore dalle caratteristiche del numero 27 azzurro, per ritornare alla vittoria. Poi, nel terzetto difensivo, dovremmo rivedere Beukema, che ha sostituito Juan Jesus, reo confesso dello svarione nel gol di Strefezza, nel secondo tempo di Parma. Per il resto, tutto invariato, se non la convocazione per la panchina, di Amir Rrahmani che, finalmente, rientrerà in gruppo, dopo il lungo infortunio. Ancora assenti, invece, Di Lorenzo, Neres, Vergara ed il disobbediente Lukaku, che difficilmente sarà reintegrato in rosa. In casa biancoceleste, Sarri dovrà valutare le condizioni di Maldini e Marusic. Ricordiamo che le scelte dell’ex allenatore del Napoli saranno subordinate alla gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, a Bergamo, con l’Atalanta, tra quattro giorni. Zaccagni, tuttavia, sarà ancora titolare. Dunque, vediamo i probabili 22 che, domani, calcheranno il terreno del Maradona:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Allison, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

Lazio (4/3/3) : Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

E’tempo di dare i numeri: gli azzurri hanno disputato, contro la Lazio, 170 partite complessive suddivise tra A, B, Coppa Italia e Divisione Nazionale, ottenendo 64 vittorie, 53 pareggi e subito 53 sconfitte. In totale, il Napoli ha messo a segno 225 gol ed incassati 200. Nel match di andata all’Olimpico, i partenopei si imposero per 2 a 0. L’ultimo successo dei biancocelesti, in quel di Fuorigrotta, risale al 2 settembre 2023, allorquando vinsero per 2 a 1. Il Napoli, infine, ha conseguito in massima serie, contro i capitolini, 55 successi su 139 gare giocate. Dirigerà l’incontro il signor Zufferli di Udine.