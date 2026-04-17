Napoli vs Cremonese – In vendita i tagliandi per il match di venerdì 24 aprile contro i grigiorossi lombardi

Armando Fico 17 Aprile 2026 0 32 sec read

Da qualche giorno è partita la vendita dei tagliandi per la gara in anticipo, di venerdì 24 aprile, contro la Cremonese, alle ore 20,45, allo Stadio Maradona. Al momento l’acquisto è previsto solo per i possessori della Fifelity Card Napoli, e della  Membership Premium  card, poi dal giorno 20 si aprirà la vendita libera. Questi i prezzi stabiliti dalla società azzurra nelle varie fasi:

PREZZI

FASE 1 e 2

Settore INTERO U30
CURVE INFERIORI 20,00 € 20,00 €
CURVE SUPERIORI 35,00 € 30,00 €
DISTINTI INFERIORI 45,00 € 40,00 €
DISTINTI SUPERIORI 55,00 € 50,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 65,00 € 55,00 €
TRIBUNA NISIDA 75,00 € 65,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 90,00 € 80,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 105,00 € 90,00 €

 

Vendita Libera 

Settore INTERO U30

CURVE INFERIORI 25,00 €20,00 €

CURVE SUPERIORI 40,00 €30,00 €

DISTINTI INFERIORI 55,00 €40,00 €

DISTINTI SUPERIORI 65,00 €50,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 75,00 €55,00 €

TRIBUNA NISIDA 85,00 € 65,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 105,00 €80,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 120,00 €90,00 €

