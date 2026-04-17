Napoli vs Cremonese – In vendita i tagliandi per il match di venerdì 24 aprile contro i grigiorossi lombardi

Da qualche giorno è partita la vendita dei tagliandi per la gara in anticipo, di venerdì 24 aprile, contro la Cremonese, alle ore 20,45, allo Stadio Maradona. Al momento l’acquisto è previsto solo per i possessori della Fifelity Card Napoli, e della Membership Premium card, poi dal giorno 20 si aprirà la vendita libera. Questi i prezzi stabiliti dalla società azzurra nelle varie fasi:
PREZZI
FASE 1 e 2
|Settore
|INTERO
|U30
|CURVE INFERIORI
|20,00 €
|20,00 €
|CURVE SUPERIORI
|35,00 €
|30,00 €
|DISTINTI INFERIORI
|45,00 €
|40,00 €
|DISTINTI SUPERIORI
|55,00 €
|50,00 €
|DISTINTI SUPERIORI PREMIUM
|65,00 €
|55,00 €
|TRIBUNA NISIDA
|75,00 €
|65,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO
|90,00 €
|80,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM
|105,00 €
|90,00 €
Vendita Libera
Settore INTERO U30
CURVE INFERIORI 25,00 €20,00 €
CURVE SUPERIORI 40,00 €30,00 €
DISTINTI INFERIORI 55,00 €40,00 €
DISTINTI SUPERIORI 65,00 €50,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 75,00 €55,00 €
TRIBUNA NISIDA 85,00 € 65,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 105,00 €80,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 120,00 €90,00 €