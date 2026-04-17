Kevin De Bruyne – Il fuoriclasse belga rientra nei piani futuri del Napoli, malgrado l’età e il lauto ingaggio

Come ha precisato, stamane il quotidiano sportivo “La Gazzetta dello Sport” il rapporto tra il Napoli e Kevin De Bruyne, continuerà, pure nel prossimo anno. Il campione belga, nonostante i suoi 34 anni, proseguirà la sua avventura all’ombra del Vesuvio, senza alcun dubbio sulla permanenza. Dal suo rientro, dopo l’infortunio, cinque gare fa, gli azzurri non hanno mai perso. Tredici punti conquistati, con lui in campo, in questo periodo. L’ex fuoriclasse del Manchester City rappresenta, pur sempre, un punto di riferimento per i compagni, alzando, non poco, il livello della squadra partenopea, nel momento cruciale della stagione, nella quale c’è da difendere il secondo posto e la qualificazione in Champions League. Kevin De Bruyne è vicinissimo a raggiungere un record personale molto importante. Nei maggiori cinque campionati del vecchio continente, ha realizzato 99 reti così suddivise 10 con il Werder Brema, 13 con il Wolfsburg, 72 con il Manchester City e 4 con il Napoli. Pertanto, il centesimo gol è a un passo e quasi sicuramente, lo metterà a segno già col Napoli, prima della fine di questo campionato, almeno è l’auspicio dei tifosi napoletani. Un traguardo simbolico nella carriera di un campione che ha giocato in diversi club di alto prestigio. Raggiungere questo record significherebbe essere annoverato tra gli attaccanti di fascia mondiale più illustri. La società di De Laurentiis ha intenzione di costruire il Napoli 2026/27 intorno al giocatore della Nazionale del Belgio. Dunque, Kevin De Bruyne, malgrado l’età ed il lauto ingaggio, rimarrà ancora uno dei pilastri della squadra azzurra.