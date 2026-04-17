CALCIOMERCATO

Kevin De Bruyne – Il fuoriclasse belga rientra nei piani futuri del Napoli, malgrado l’età e il lauto ingaggio

Armando Fico 17 Aprile 2026 0 1 min read

Come ha precisato, stamane il quotidiano sportivo “La Gazzetta dello Sport” il rapporto tra il Napoli e Kevin De Bruyne, continuerà, pure nel prossimo anno. Il campione belga, nonostante i suoi 34 anni, proseguirà la sua avventura all’ombra del Vesuvio, senza alcun dubbio sulla permanenza. Dal suo rientro, dopo l’infortunio, cinque gare fa, gli azzurri non hanno mai perso. Tredici punti conquistati, con lui in campo, in questo periodo.  L’ex fuoriclasse del Manchester  City rappresenta, pur sempre, un punto di riferimento per i compagni, alzando, non poco,  il livello della squadra partenopea, nel momento cruciale della stagione, nella quale c’è da difendere il secondo posto e la qualificazione in Champions League. Kevin De Bruyne è vicinissimo a raggiungere un record personale molto importante. Nei maggiori cinque  campionati del vecchio continente, ha realizzato 99 reti  così suddivise 10 con il Werder Brema, 13 con il Wolfsburg, 72 con il Manchester City e 4 con il Napoli. Pertanto, il centesimo gol  è a un passo e quasi  sicuramente, lo metterà a segno già col Napoli, prima della fine di questo campionato, almeno è l’auspicio dei tifosi napoletani. Un traguardo simbolico nella carriera di un campione che ha giocato in diversi club di alto prestigio. Raggiungere questo record significherebbe essere annoverato tra gli attaccanti di fascia mondiale più illustri. La società di De Laurentiis ha intenzione di costruire il Napoli 2026/27 intorno al giocatore della Nazionale del Belgio. Dunque, Kevin De Bruyne, malgrado l’età ed il lauto ingaggio, rimarrà ancora  uno dei pilastri della squadra azzurra.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Notte Champions per il Napoli – Squadra che vince non si cambia? Conte, stasera, confermerà, come titolari, Neres e Lang?

Notte Champions per gli azzurri che affrontano, alle 21, al Maradona, il Qarabag, una formazione di tutto rispetto che è andato a vincere a Lisbona […]

25 Novembre 2025 0 1 min read

La Fiorentina corteggia Sepe, mentre per la difesa azzurra spunta un nuovo nome..

Oltre al solito noto nome di Saponara dell’Empoli, per l’attacco il Napoli starebbe pensando concretamente a rinforzare il pacchetto arretrato. Piace sempre Darmian del Torino […]

26 Giugno 2015 0 27 sec read

CALCIOMERCATO – Dopodomani riapre i battenti la sessione invernale della stagione, come e se si muoverà Manna?

Si ricomincia a parlare di calciomercato, tutti i club che hanno notato delle lacune o che devono  sopperire a infortuni, cercano, nella sessione invernale che […]

31 Dicembre 2025 0 1 min read

UFFICIALE – Axel Tuanzebe è un nuovo giocatore del Napoli

Il Napoli ha accolto Axel Tuanzebe: il difensore centrale inglese dell’Aston Villa è ufficialmente un nuovo rinforzo degli azzurri (depositato il contrato in Lega) e […]

7 Gennaio 2022 0 44 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui