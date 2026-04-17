COMO vs NAPOLI – La gara con i Lariani, della 35esima tornata di A, si disputerà, in anticipo, sabato 2 maggio, alle ore 18

La Lega ha deciso gli anticipi e i posticipi relativi alla 35esima giornata del massimo campionato. Per quanto riguarda il Napoli, che ci interessa da vicino, il match con il Como, allo Stadio Sinigallia, valido per il 35esimo turno di serie A, si disputerà, in anticipo, sabato 2 maggio alle ore 18. Dunque, ricapitolando, gli azzurri giocheranno, domani con la Lazio, alle 18, quindi venerdì 24, ancora al Maradona ma alle 20,45 ed infine, contro i lariani, il giorno dopo la festa dei lavoratori, alle 18.