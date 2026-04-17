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Napoli: tre punti per sfatare il tabù Lazio al “Maradona”, Hojlund (2,50) e McTominay (3,50) decisivi nelle quote goal

Vincenzo Letizia 17 Aprile 2026 0 1 min read

ROMA – La striscia di cinque vittorie consecutive del Napoli si è interrotta con il pareggio di Parma, che ha fatto scendere i partenopei a -9 dall’Inter capolista. Antonio Conte cercherà il rilancio immediato domani alle 18, al “Maradona”, contro una Lazio reduce dalla sconfitta di Firenze, ma capace di battere i campioni d’Italia nelle ultime tre trasferte. Una striscia desinata a interrompersi secondo i bookmaker che, riporta Agipronews, offrono il segno «1» a 1,52 su Sisal e 1,53 su Planetwin365, con il pareggio (assente da novembre 2016) a 4,00 e il quarto colpo esterno consecutivo dei biancocelesti a 7,00 volte la posta. L’Under, uscito tre volte negli ultimi sei precedenti, è in vantaggio, a 1,65, sull’Over, indicato a 2,10. Fra i risultati esatti in “pole”, in lavagna, l’1-0 a 5,50. Se l’1-1, esito dell’ultimo segno «X», paga 7,50, si sale a 14,00 per un bis dello 0-1, come nell’ultimo successo della Lazio a Napoli (8 dicembre 2024) ultimo ko casalingo dei partenopei in Serie A.
 
MARCATORI – A digiuno da tre giornate, Rasmus Hojlund comanda, in quota goal, a 2,50 per la sua undicesima marcatura in campionato. In scia, a 3,50, Scott McTominay, a segno due volte nelle ultime tre gare, ma a secco al “Maradona” dalla sfida contro il Verona del 7 gennaio. In casa Lazio, Maurizio Sarri si affida a Boulaye Dia e Mattia Zaccagni, entrambi offerti a 6,00 volte la giocata.
 
DVA/Agipro


 
 

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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