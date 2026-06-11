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MERCATO ESTIVO – Il Napoli, in questa sessione, stanzierà tra i 50 e gli 80 milioni di euro, budget comunicato ad Allegri

Armando Fico 11 Giugno 2026 0 53 sec read

Il presidente del Napoli ha deciso il budget da stanziare in questa sessione del mercato estivo. La spesa sarà tra i50 e gli 80 milioni di euro, cifra che permetterà al prossimo tecnico azzurro  di operare con criterio  e non per emergenza. Il Napoli rinforzerò la rosa con al massimo quattro nuovi innesti: un vice Di Lorenzo, un centrocampista, un difensore centrale un portiere, visto che uno tra Meret e l’ex granata andrà via. Innanzitutto, il club di De Laurentiis, prima di spendere e spandere  farà una valutazione approfondita dei giocatori rientranti dai prestiti, come  Lorenzo Lucca e Noa Lang. Max Allegri avrà il compito di rilanciare questi elementi per trasformarli nei “primi acquisti” della prossima stagione. Una strategia in sintonia con le esigenze economiche della società che mira a ridurre le spese, in particolare sul  monte ingaggi. Una scelta, sicuramente intelligente. Il reparto maggiormente bisognoso di rinforzi è quello arretrato che in questa stagione ha subito troppe reti. Girano molte voci sui probabili acquisti ma per ora nulla di concreto, ma siamo ancora a giugno ed il mercato è lunghissimo.

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