MERCATO ESTIVO – Il Napoli, in questa sessione, stanzierà tra i 50 e gli 80 milioni di euro, budget comunicato ad Allegri

Il presidente del Napoli ha deciso il budget da stanziare in questa sessione del mercato estivo. La spesa sarà tra i50 e gli 80 milioni di euro, cifra che permetterà al prossimo tecnico azzurro di operare con criterio e non per emergenza. Il Napoli rinforzerò la rosa con al massimo quattro nuovi innesti: un vice Di Lorenzo, un centrocampista, un difensore centrale un portiere, visto che uno tra Meret e l’ex granata andrà via. Innanzitutto, il club di De Laurentiis, prima di spendere e spandere farà una valutazione approfondita dei giocatori rientranti dai prestiti, come Lorenzo Lucca e Noa Lang. Max Allegri avrà il compito di rilanciare questi elementi per trasformarli nei “primi acquisti” della prossima stagione. Una strategia in sintonia con le esigenze economiche della società che mira a ridurre le spese, in particolare sul monte ingaggi. Una scelta, sicuramente intelligente. Il reparto maggiormente bisognoso di rinforzi è quello arretrato che in questa stagione ha subito troppe reti. Girano molte voci sui probabili acquisti ma per ora nulla di concreto, ma siamo ancora a giugno ed il mercato è lunghissimo.