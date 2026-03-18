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Maglie arlecchino e tradizioni calpestate: se il calcio diventa un volantino del supermercato

Vincenzo Letizia 18 Marzo 2026 0 1 min read

di Vincenzo Letizia

C’era una volta il “sacro” rettangolo verde, dove a distinguere gli eroi non erano solo le giocate, ma l’armatura. Una maglia non era un semplice indumento tecnico; era un vessillo, un pezzo di stoffa che racchiudeva decenni di vittorie, polvere e lacrime. Oggi, guardando un campo di calcio, la sensazione è decisamente diversa: sembra di sfogliare un volantino di offerte sottocosto di un discount di periferia.

L’Assalto dei “Magliari”

Il calcio moderno ha scoperto il potere del merchandising spinto, trasformando la divisa da simbolo identitario a cartellone pubblicitario ambulante. Non parliamo solo dei troppi sponsor che affollano petto, maniche e schiena, ma di una vera e propria mutazione genetica dei colori sociali. Presidenti e direttori marketing, più simili a venditori di fumo che a custodi della storia, hanno deciso che la tradizione è un concetto “vecchio”, un ostacolo alla vendita della terza, quarta o quinta maglia stagionale.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: colori fluorescenti che nulla hanno a che fare con l’araldica dei club, pattern geometrici che sembrano errori di stampa e accostamenti cromatici che mortificano la vista. Il tifoso, che si identifica visceralmente con quei colori, si ritrova a sostenere una squadra che non riconosce più visivamente.

La Memoria Sbiadita

La maglia è il legame fisico tra il nonno e il nipote sugli spalti. Quando si stravolge un design storico per inseguire una tendenza passeggera o per compiacere un algoritmo di vendita, si spezza quel filo invisibile. Se una squadra storicamente “bianconera” o “azzurra” scende in campo con colori che ricordano un evidenziatore o una lattina di bibita gassata, non si sta facendo innovazione: si sta compiendo un atto di arroganza verso la propria base.

I presidenti-manager di oggi sembrano aver dimenticato che il calcio non è un’azienda di abbigliamento, ma un’industria di sentimenti. E i sentimenti non si vendono a rate nel reparto offerte.

Il calcio è l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. Se togliamo anche il rito del riconoscimento cromatico, cosa resta se non un freddo business di tessuti sintetici?

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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