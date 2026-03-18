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CHAMPIONS LEAGUE – Le prime quattro formazioni qualificate ai quarti di finale della competizione continentale

Armando Fico 18 Marzo 2026 0 33 sec read

Ieri, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions, si sono qualificate ai quarti le prime quattro squadre, alle quali si aggiungeranno le altre quattro che si guadagneranno l’accesso, in questo mercoledì europeo. Ecco quindi l’elenco completo delle formazioni già  passate al turno successivo:

  • Arsenal 
  • PSG
  • Real Madrid
  • Sporting
  • Data pe scontata la qualificazione del Bayern Moncaco che, all’andata ha travolto l’Atalanta per 6 a 1, quest’oggi, si giocheranno il passaggio:
  • Barcellona o Newcastle
  • Liverpool o Galatasaray
  • Tottenham o Atletico Madrid

Già  ci sono  gli accoppiamenti ufficiali e non  dei quarti di finale, con scontri davvero affascinanti, difatti si affronteranno:

  • Sporting-Arsenal
  • Real Madrid-Bayern Monaco
  • PSG-Liverpool 
  • Barcellona o Newcastle-Tottenham o Atletico Madrid

 

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