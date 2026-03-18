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CALCIOMERCATO – Napoli, sogni di mercato: spunta l’ipotesi Tonali per il dopo Lobotka

Vincenzo Letizia 18 Marzo 2026 0 2 min read

Il campionato entra nella sua fase cruciale, ma il fermento intorno alle trattative estive inizia già a farsi sentire. Nonostante gran parte delle voci faccia parte del classico “chiacchiericcio” da bar, le ultime indiscrezioni lanciate dal quotidiano Il Mattino accendono la fantasia dei tifosi azzurri. La linea di demarcazione tra sogno e realtà resterà comunque legata a un obiettivo imprescindibile: la qualificazione alla prossima Champions League, condizione necessaria per garantire la potenza di fuoco economica richiesta da un mercato di alto profilo.

Il piano per il centrocampo: tra conferme e addii

Il Napoli si muove su un doppio binario, cercando di blindare il presente senza perdere d’occhio il futuro. Se per Frank Anguissa la società sembra intenzionata a fare ogni sforzo possibile per arrivare al rinnovo contrattuale, la situazione legata a Stanislav Lobotka appare più fluida. Lo slovacco resta un pilastro, ma di fronte a un’offerta “irrinunciabile” il club potrebbe vacillare, complici anche i movimenti internazionali che vedono profili come Kevin De Bruyne tentati dalle sirene della MLS, pronti a innescare un effetto domino tra le big europee.

Spunta il nome di Sandro Tonali

In questo scenario di possibili partenze d’eccellenza, è emerso con forza il profilo di Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle e della Nazionale è il nome nuovo che potrebbe infiammare l’estate partenopea. Tuttavia, la strada che porta all’ex milanista è tutt’altro che in discesa. Oltre al noto interesse della Juventus, pesano le parole del suo agente, Beppe Riso, che ha recentemente sottolineato come le prestazioni di Tonali al prossimo Mondiale potrebbero attirare l’attenzione di giganti della Premier League come Manchester City e Arsenal.

Obiettivo “Ital-Napoli” per Conte

Non c’è però solo il centrocampo nei pensieri della dirigenza azzurra. Il Napoli continua a monitorare con estrema attenzione anche la situazione di Riccardo Calafiori. Qualora l’avventura del difensore all’Arsenal dovesse giungere al termine, il club sarebbe pronto a inserirsi.

L’idea di una “doppietta azzurra” composta da Tonali e Calafiori rappresenterebbe un salto di qualità tecnico e carismatico notevole, un regalo che renderebbe felice Antonio Conte, da sempre fautore di uno zoccolo duro di nazionalità italiana per dare identità e solidità ai suoi progetti tecnici. Per ora restano suggestioni primaverili, ma il cammino verso l’Europa che conta dirà quanto questi sogni potranno trasformarsi in trattative concrete.

L’intreccio tra ambizioni europee e restyling della rosa metterà a dura prova la strategia di De Laurentiis. Se l’accesso alla Champions è il motore economico, la capacità di attrarre profili come Tonali sarà il vero test per capire le reali ambizioni dell’eventuale nuovo ciclo di Conte.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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