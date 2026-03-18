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Attacco inedito a Cagliari – Antonio Conte, per venerdì, medita un trio offensivo tutto nuovo, per sfruttare l’ottima forma di De Bruyne

Armando Fico 18 Marzo 2026 0 1 min read

Si avvicina la difficilissima trasferta del Napoli  di dopodomani, all’Unipol Arena, nel primo anticipo di A della trentesima giornata, contro il Cagliari dell’allenatore napoletano Pisacane, il quale vuol rifarsi della brutta figura fatta sotto la torre prendente, nello scorso turno di campionato.  Il tecnico  azzurro che intende proseguire la striscia di vittorie delle ultime settimane, avendo notato l’ottima condizione fisica del fuoriclasse belga ex City,  appare intenzionato a dargli le chiavi dell’attacco, proponendo, con i rossoblù, un tridente offensivo mai visto prima. Infatti, Conte vorrebbe schierare tutti assieme Allisson Santos, Kevin De Bruyne e Rasmus  Hojlund, che prima dell’infortunio si trovava a meraviglia con le giocate del campione della nazionale belga. Dunque, un trio assolutamente inedito, in avanti che potrebbe scardinare più facilmente la retroguardia dei padroni di casa, i quali metteranno l’animo in campo per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona calda della classifica. Ma la netta superiorità dei calciatori del Napoli farà, sicuramente la differenza, almeno questo, è l’auspicio della tifoseria partenopea. C’è, addirittura qualcuno che pensa ancora allo scudetto. Ma siamo seri, si tratta di un sogno irrealizzabile, a meno che l’Inter, nelle nove gare che mancano, non si suicidi e pi c’è sempre la formazione di Allegri in mezzo.

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