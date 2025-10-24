NEWS

Chivu alla vigilia di Napoli-Inter: «Sarà battaglia, ma non è decisiva»

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025 0 40 sec read

Cristian Chivu, alla guida dell’Inter, prepara il grande confronto con il Napoli con cautela e convinzione. In conferenza stampa, il tecnico ha sottolineato che la gara sarà “combattuta” ma ha minimizzato il peso della sconfitta subita dagli azzurri in Champions: «Quello che è accaduto c’entra poco».

Chivu evidenzia le ambizioni reciproche delle due squadre: «Siamo vicecampioni, loro campioni d’Italia — entrambe vogliono imporsi».  Parlando del riposo concesso alla squadra prima del match, ha difeso la scelta: «Il miglior allenamento è anche staccare, non si può pensare sempre al campo».

Sulle rotazioni offensive: «Lautaro con Bonny o Esposito? Per me non cambia — abbiamo quattro attaccanti compatibili, che mettono il gruppo davanti a tutto».  Infine, rispondendo alle aspettative di riscatto, Chivu invita misurazione e lucidità: «È ancora presto per dire tutto, ma è chiaro: servono prestazioni, non parole».

Vincenzo Letizia

