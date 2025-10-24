COPERTINA

Napoli-Inter, Hojlund non recupera e Meret si frattura il piede destro

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025 0 30 sec read

Il Napoli, dopo aver perso Højlund per infortunio che non recupera’ per la gara di domani, deve affrontare un nuovo allarme: il portiere Alex Meret ha riportato una frattura al secondo metatarso del piede destro, come confermato dagli esami strumentali ai quali è stato sottoposto presso il Pineta Grande Hospital.

La combinazione di queste assenze, sia in attacco che in porta, rappresenta una gravissima tegola per il Napoli che si prepara alla gara con l’Inter.

Una stagione che rischia di essere segnata da infortuni chiave: per non compromettere gli obiettivi, è fondamentale che il gruppo risponda con carattere e determinazione.

Vincenzo Letizia

