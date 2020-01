Sky – Napoli, altro tentativo per Petagna: la risposta della Spal

Nuovi contatti, stessa risposta: la Spal non vuole cedere Petagna per questo gennaio. Ma apre per giugno. Per questo motivo, dopo l’interesse manifestato nei giorni scorsi e in maniera più insistita ieri, il Napoli sta pensando a una operazione come quella portata avanti e conclusa per Rrahmani con il Verona: firmare questo gennaio per poi poter avere il giocatore a disposizione dalla prossima estate. Nella giornata di oggi, i ferraresi hanno infatti nuovamente comunicato ad agente e Napoli che non hanno intenzione di privarsi ora di Petagna. Il Napoli era arrivato a offrire questa mattina 22 milioni più 2 di bonus, senza successo. La nuova idea è quindi quella di chiudere comunque l’accordo per un titolo definitivo ma poi prestare il giocatore proprio alla Spal fino a giugno. Senza questo passaggio formale, non si potrà portare avanti la trattativa.

Fonte: gianlucadimarzio.com

Questo articolo è stato letto 61 volte