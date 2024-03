Brutta tegola per Calzona – Kvaratskhelia non giocherà contro l’Atalanta, il georgiano lamenta un dolore all’inguine patito in nazionale

Un altro infortunio in casa Napoli, dovuto agli impegni dei giocatori che vengono convocati dalle rispetive nazionali di appartenenza. Questa volta a farne le spese è stato Kwicha Kvaratskhelia che, nel corso dei tempi supplementari del match della Georgia contro la Grecia, valida per la qualificazione agli Europei 2024, raggiunta, per la prima volta, dai georgiani, si è stirato all’inguine, Un brutta tegola per Calzona, in vista dell’importantissima partita di sabato santo contro l’Atalanta a Fuorigrotta. L’esterno sinistro azzurro ha dovuto lasciare il terreno di gioco al 109esimo minuto e molto probabilmente non sarà in campo con i bergamaschi. Un’assenza pesantissima che sicuramente si farà sentire. Kvara è un calciatore dal grande talento che a Napoli è esploso, dando ampia dimostrazione delle sue enormi qualità; infatti ha impressionato tutti sin dal suo arrivo alla corte di Spalletti. Al momento, non si conoscono i tempi di recupero, l’auspicio dell’allenatore partenopeo e dei tifosi napoletani è ovviamente che questo infortunio inatteso non lasci, fermo ai box, l’ala sinistra della squadra azzurra, per molto tempo. Oggi Kvaratkhelia sarà sottoposto a visite mediche da parte dello staff sanitario del club di De Laurentiis che ci dirà di più sull’entità di questo infortunio.