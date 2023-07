Il Psg mette fuori rosa Mbappè escludendolo dalla tournèe in Giappone, il francese è sul mercato

Ormai tra l’attaccante francese Mbappè ed il club parigino, proprietario del suo cartellino, siamo ai ferri corti; nessuna intesa è stata trovata tra le parti per un possibile allungamento di contratto, in scadenza, per di più, il giocatore ha già un accordo di massima con il Real Madrid. Tuttavia il club transalpino non ha nessuna intenzione da farlo partire a parametro zero, a fine contratto, per cui il bomber è, da oggi sul mercato. Un autentico braccio di ferro tra la società ed i suoi manager dove, per ora, non c’è un vincitore. La partenza di Mbappè per la Spagna scatenerebbe un effetto domino nel quale entrerebbe anche il Napoli. Infatti Osimhen resta il primo obiettivo dei parigini per sostituire il giovane attaccante che ha deciso di rompere definitivamente con la società di Nasser Al-Khelaïfi. Dunque la dirigenza del Psg proverà un nuovo assalto al nigeriano, magari offrendo al club partenopeo qualcosa in più dei 100 milioni proposti in passato, ma De Laurentiis, a mio avviso, non muoverà un dito se non per una controfferta minima di 140 milioni, cifra sempre ragguardevole, sta di fatto che adesso i tifosi azzurri cominceranno a preoccuparsi.