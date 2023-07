Grande impatto positivo tra il nuovo allenatore Garcia ed il gruppo azzurro, in Trentino

E’ iniziata nel migliore dei modi l’avventura sulla panchina del Napoli Campione d’Italia, di Rudi Garcia, vecchia conoscenza del calcio italiano. Il mister, nel ritiro in Trentino, ha subito conquistato il gruppo. Ha infatti instaurato con i giocatori un clima di rispetto e di enorme educazione senza, tuttavia, usare il pugno di ferro. Alla base di tutto, prima la cordialità e la gentilezza. Hanno colpito molto la cortesia dei modi, con cui lavora e la fermezza nel sapere cosa vuole dai suoi ragazzi. Tutta la squadra, dai big, alle seconde linee, ha iniziato a stimarlo e ad apprezzarlo. Anche con i tifosi ha usato lo stesso metro dispensando sorrisi ed autografi . Un vecchio adagio recita “Chi ben comincia è alla metà dell’opera”, quindi buon lavoro mister ed un grosso in bocca al lupo per l’imminente e difficilissima stagione 2023/24.