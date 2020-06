Amarcord: NAPOLI – SPAL

Il Napoli torna tra le mura amiche e lo fa affrontando la SPAL, avversario in piena bagarre per la lotta salvezza. Terza stagione consecutiva per gli Estensi in Serie A: promossi nel 2017 dopo praticamente mezzo secolo di peregrinazioni tra B, C1 e C2 con in mezzo il fallimento societario del 2005. In quell’anno Napoli e Spal si affrontarono il 27 febbraio in C1 e gli azzurri prevalsero 1-0 con rete di Sosa. Stesso risultato e stesso mese di febbraio per la vittoria firmata da Allan nella stagione 2017-18 ed ancora 1-0, stavolta però nel dicembre 2018, con marcatura di Albiol.

Gara abbonata all’1-0 pur facendo un salto all’indietro di oltre cinquant’anni quando nel febbraio del 1968 il Napoli superò la SPAL grazie ad un autogol di Stanzial. Entrambe le compagini promosse in A nel 1965, 0-0 in quella stagione, per un pirotecnico 4-2 nella gara d’esordio nel massimo campionato, tripletta di Cané e rete di Altafini, per gli ospiti Capello e autogol di Nardin, nel 1966 un altro 1-0 marcato da Bianchi.

Antonio Gagliardi