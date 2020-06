ESCLUSIVA PA – KOULIBALY, FORTE INTERESSE DEL CHELSEA. C’È DISTANZA: LA SITUAZIONE

Il mercato futuro del Napoli gira anche intorno alle eventuali cessioni di qualche big. Uno dei maggiori indiziati è Kalidou Koulibaly: dopo il rinnovo ormai fatto di Nikola Maksimovic e l’arrivo nella prossima stagione di Amir Rrahmani, con Manolas e Luperto in difesa diventeranno in troppi per due maglie nella prossima stagione.

Oltre ad un discorso tecnico ed economico, c’è in ballo una promessa fatta dal Napoli nei confronti del calciatore senegalese: in caso di un’offerta importante, De Laurentiis si è detto disposto a trattare una sua eventuale cessione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Pianetazzurro, c’è un accordo di massima tra Koulibaly e il Chelsea: il nodo resta l’offerta che non soddisferebbe il patron partenopeo, che resta fermo sulla richiesta dei 100 milioni, o giù di lì. D’altro canto il club azzurro, sempre alla alla ricerca di un attaccante, ha chiesto informazioni per Tammy Abraham, 22enne punta nigeriana cresciuta nelle giovanili del club inglese che però ha una valutazione piuttosto alta e che il Chelsea per ora non ha alcuna intenzione di cedere.

Situazione, dunque, sicuramente in evoluzione e da monitorare.