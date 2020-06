IL FISCHIETTO – Pairetto di Torno dirigerà Napoli vs Spal

Per il match Napoli vs Spal valido per il 28esimo turno di serie A, di domani sera al San Paolo è stato designato quale arbitro centrale il signor Luca Pairetto della sezione di Torino. Con il fischietto piemontese collaboreranno in veste di giudici di linea Fiorito e Caliari, mentre in qualità di quarto uomo agirà Marini. Infine gli addetti al Var saranno Nasca e Longo. Per la cronaca Pairetto vanta quattro precedenti con i partenopei nei quali gli azzurri hanno ottenuto altrettanto successi, tutti in quel di Fuorigrotta.