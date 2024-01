Il Punto sulla A dopo la 21esima giornata – Bianconeri in testa da soli, vittorie importanti per Empoli, Frosinone e Genoa, Salernitana sul baratro della B

Si è concluso ieri sera, virtualmente, poiché non hanno giocato Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio, causa impegni di Supercoppa italiana, il ventunesimo turno di serie A che ha visto la Juve vittoriosa a Lecce per 3 a 0, prendersi la testa della classifica, in attesa del match di recupero dei nerazzurri che, stasera, disputeranno la finale della manifestazione tricolore contro i campioni d’Italia uscenti del Napoli. Vittorie importantissime, inoltre, in chiave salvezza per Frosinone ed Empoli che hanno avuto la meglio, rispettivamente, sul Cagliari per 3 a 1 e sul Monza per 3 a 0. Ha portato a casa l’intera posta in palio anche il Genoa, all’Arechi con la Salernitana, battuta per 1 a 2, i granata, ora, si trovano sul baratro della retrocessione, ultimi in graduatoria con soli 12 punti conquistati. Dunque la classifica per le prime posizioni potrebbe subire dei cambiamenti, allorquando le quattro compagini, che non hanno partecipato a questa giornata, giocheranno i loro recuperi.