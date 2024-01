FINALISSIMA DI SUPERCOPPA ITALIANA – Gli azzurri credono nell’impresa, Mazzarri pronto a riproporre lo stesso modulo vincente con la Fiorentina?

E’ il giorno di Inter – Napoli, finalissima di Supercoppa italiana che, quest’anno e per i prossimi tre, si tiene in Arabia Saudita. Tutti i pronostici danno per favorita la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi, re di Supercoppa con le sue quattro vittorie conquistate con la Lazio e la stessa Inter. Tuttavia gli azzurri che hanno ritrovato il morale e un pò di tranquillità dopo i due ultimi successi, credono nell’impresa di regalare questo trofeo alla tifoseria napoletana che merita una gioia dopo le amarezze subite nella prima parte di stagione. Walter Mazzarri che ha sconfessato il 4/3/3, tornando all’antico, sta meditando sulle mosse da fare per tentare di mettere in difficoltà lo squadrone lombardo che si è rivelato protagonista assoluto del campionato. Dopo aver. finalmente, cambiato il sistema di gioco che ha portato benefici, è facile che l’allenatore toscano ripeta la strategia adottata con i viola, con una formazione molto abbottonata e pronta a ripartire in contropiede. Orfana di Osimhen, l’unica vera punta in rosa è Giovanni Simeone, quindi per adottare questo modulo, basato su una sorta di 5/4/1, c è bisogno dell’argentino che ha fatto benissimo nella semifinale, realizzando pure il gol che ha sbloccato la gara. Intervistato da Mediaset Simeone ha dichiarato quanto segue:

“Al di là della tattica, ci siamo noi in campo e dobbiamo dare tutto per dare un’impronta alla partita. L’atteggiamento adottato ultimamente evidenzia che abbiamo un gruppo ed un’anima forte; è lo spirito giusto per continuare su questa strada. Abbiamo disputato con la Fiorentina una bellissima partita, dove abbiamo sofferto un pò ma siamo stati compatti e concreti. Siamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi agli avversari. Non bisogna mai mollare e giocare alla morte Quando smetterò con il calcio intendo ricordare che ho sempre dato l’anima in campo e ho messo tutto me stesso per aiutare i compagni di squadra. Occorre dare l’esempio e badare sempre alla concretezza.”