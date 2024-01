Benevento-Casertana, le parole di Auteri: “Abbiamo studiato bene l’avversario. Sono fiducioso”

Alla vigilia del derby Benevento-Casertana, ecco quanto dichiarato da mister Auteri durante la conferenza stampa pre-gara:

“Starita e Lanini completano il nostro reparto avanzato, sono calciatori di buona gamba e tecnica. Si gestiscono attraverso una sana competizione. Con i cinque cambi giocherà chi sta meglio.

I dubbi di formazione ci sono ma è una cosa positiva. Non mi piace partire da un gruppo ti titolari. Non abbandonerò mai nessuno. C’è Terranova che ha recuperato, ma i dubbi non sono solo in difesa ma anche in attacco e a centrocampo.

Vedo la squadra crescere e la settimana di allenamento è stata buona. Abbiamo studuato bene il nostro avversario.

Improta sta bene. Se salta qualche allenamento non succede nulla.

Ciciretti e Lanini prima o poi dovranno iniziare dall’inizio. Il primo si sta allenando bene.

Pinato ha giocato anche in un centrocampo a due. Sono calciatori che hanno la mia fiducia. Con loro ho parlato. Lo stesso Simonetti è un calciatore completo, che sa costruire, correre, interdire. E’ un elemento che ogni allenatore vorrebbe avere.

L’assenza di Montalto potrà consentire alla Casertana di giocare in modo di verso, ma è una squadra che ha un proprio modo di stare in campo. Per me non è una sorpresa. Ha tanti calciatori importanti. Senza i problemi di ripescaggio avrebbe lottato per vincere il campionato

Ribadisco, abbiamo studiato bene la gara. Sono sicuro che faremo bene. Vedo sintonia tra i ragazzi. Siamo pronti e coscienti che sarà una partita importante. Vogliamo dare continuità ai nostri risultati.

Noi dobbiamo pensare alla prestazione e non guardare la classifica. Cerchiamo di raccogliere positività. Ragioniamo gara dopo gara.

Con tutta onestà i destini li determina il campo. Giochiamo da squadra e con il gisuto equilibrio.

I gol presi? Possiamo migliorare. Abbiamo preso qualche gol strano ma non abbiamo concesso tanto.

Bolisus ha qualità importanti, forte nell’uno contro uno. Nel bagaglio non ha tanti gol perchè è un istintivo. E’ un calciatore che potrebbe scendere in campo dall’inizio. Anche lui è uno di quei dubbi che mi porto dietro per la gara di domani.

Non ci sono defezioni per la partita di domani sera. Del mercato dovete parlarne con il direttore.

Paleari aveva un po’ di febbre ma ha lavorato bene. Non ci sono grandi allarmi, ma in ogni caso c’è Manfredini.

Tello e Karic sono convocati”.