Sentenza Acerbi – Juan Jesus, in risposta all’assoluzione dell’interista, posta su Instagram la foto del pugno chiuso del Black power

Ingiustizia è fatta e Acerbi viene sorprendentemente assolto dal giudice sportivo per insufficienza di prove. Dunque, il difensore brasiliano del Napoli, in questo caso, passa per un bugiardo e un visionario, il che è veramente assurdo. In molti sono rimasti sconcertati da questo verdetto che, ancora una volta, vede l’Italia messa in ridicolo da parte degli organi Uefa, molto sensibili agli atti di razzismo. In risposta al provvedimento di assoluzione del giudice Mastandrea, Juan Jesus ha subito mutato la foto sul suo profilo Instagram, postando il pugno chiuso del black power. Il Napoli da parte sua, ha scelto di rendere noto che non aderirà più ad iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni razziali. Mastandrea, d’altronde, con questa sentenza, ha deciso di evitare la classica soluzione all’italiana con un compromesso di fatto, comminando all’interista tre o quattro giornate di squalifica, invece delle dieci previste. In poche parole se ne è lavato le mani, non volendo incidere sulla carriera di Acerbi. Ma a parti invertite, la sentenza sarebbe stata lo stessa?