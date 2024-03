IL FISCHIETTO – NAPOLI vs ATALANTA affidata all’arbitro Pairetto di Nichelino, al Var Valeri

L’arbitro Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, in provincia di Torino, è stato designato quale direttore di gara dell’anticipo tra Napoli e Atalanta,valido per il 30esimo turno di A, in programma sabato 30 marzo alle 12:30, allo Stadio Diego Armando Maradona. I suoi assistenti saranno Colarossi e Garzelli, mentre il quarto ufficiale Gualtieri. Infine al VAR ci saranno Valeri e Di Bello. Il fischietto piemontese vanta dieci precdenti con la squadra azzaurra, in cui i partenopei hanno conseguito otto suvccessi , un pari e una sconfitta. L’ultima sua direzione, col Napoli in campo, risale al 25 febbraio scorso nel match di Cagliari, terminato 1-1.