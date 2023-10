Serie C, Foggia-Benevento 0-0: gli Stregoni continuano la serie positiva di risultati

La decima giornata del campionato di serie C mette di fronte Foggia e Benevento. La squadra di Andreoletti deve fare a meno di Pinato, Simonetti, Marotta, Ciciretti, Meccariello, Perlingieri e Agnello. La Strega vuole continuare la scia di risultati positivi e conferma la stessa formazione che ha affrontato il Sorrento.

Questo l’undici iniziale che mister Andreoletti manda in campo: Paleari in porta. El Kaouakibi, Pastina, Berra in difesa. A centrocampo Karic, Talia, Agazzi, Improta. Attacco con Ciano e Kubica alle spalle dell’ex Ferrante. A disposizione: Manfredini, Giangregorio, Capellini, Terranova, Benedetti, Viscardi, Rillo, Masciangelo, Alfieri, Tello, Masella, Rossi, Bolsius, Carfora, Sorrentino.

Nessun indisponibile per i satanelli che schierano Nobile tra i pali. Salines, Carillo, Rizzo in difesa. Garattoni, Marino, Di Noia, Vezzoni a centrocampo. In avanti Schenetti alle spalle di Tonin e Beretta. A disposizione: Cucchietti, Riccardi, Antonacci, Papazov, Martini, Odjer, Fiorini, Rossi, Peralta, Idrissou, Tounkara, Brancato, Embalo.

Arbitra il signor Galipò di Firenze

La gara

Partita molto intensa ma la prima azione pericolosa è di marca foggiana e bisogna attendere il 33’: lancio di Garattoni e il pallone colpisce la schiena del compagno di squadra Schenetti, sulla sfera si avventa Tonin che calcia forte e il pallone esce di pochissimo. Al 36’ nel Benevento viene ammonito Ciano per proteste. Ancora Foggia pericoloso: al 38’ cross di Schenetti che costringe Paleari alla deviazione in angolo. Il primo tempo termina dopo tre minuti di recupero. Gara combattuta ma sostanzialmente equilibrata.

Ciano prova il tiro al 49’ ma è attento il portiere del Foggia che si rifugia in corner. Non si fa attendere la risposta del Foggia: conclusione di Di Noia al 52’ che impegna Paleari. Occasionissima per i satanelli al 54’: cross di Salines e il colpo di testa di Vezzoni termina incredibilmente fuori. Il Benevento manda in campo Masciangelo e Bolsius al posto di Kubica e Ferrante al 60’. Al 62’ è proprio Bolsius che non colpisce come vorrebbe un pallone che avrebbe creato seri pericoli al portiere avversario.

Anche il Foggia al 63’ manda in campo Embalo al posto di Tonin e Tounkara per Beretta. Ammonito il foggiano Schenetti che commette fallo su Talia al 67’. Palo del Benevento al 68’: splendida punizione di Ciano che meriterebbe miglior sorte, ma il portiere Nobile si salva. Il Foggia replica con Schenetti al 69’ ma è attento Paleari.

Ammonito Di Noia nel Foggia per fallo su Bolsius al 78’. Altro cambio nei padroni casa che al 79’ sostituiscono Marino con Martini. Viene ammonito anche il tecnico del Foggia all’88’: Cudini è particolarmente agitato e termina sul taccuino dell’arbitro.

Ultimi cambi per il Foggia che manda in campo Odjer e Fiorini per Schenetti e Di Noia all’89’. Al 90’ giallo per il difensore del Benevento, Berra. Concessi quattro minuti di recupero e grande occasione per il Foggia che colpisce la traversa su un calcio di punizione battuto da Embalo al 91’. Giallo per El Kaouakibi al 94′.

Foggia-Benevento termina a reti bianche allo stadio “Zaccheria”. Per la Strega è il nono risultato utile consecutivo.