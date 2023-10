Verso Napoli vs Milan – L’allenatore francese, per domenica sera, ha pronti dei cambi

Il Napoli è tornato al Konami Center di Castel Volturno, per preparare la difficile gara di campionato contro il Milan che è reduce da due batoste di fila tra serie A e Champions. Domenica sera, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, ci saranno delle novità di formazione rispetto al match di Berlino. Rudi Garcia sta valutando alcuni cambi; probabilmente riposerà Mario Rui che cederà il posto a Olivera, ottimo colpitore di testa sia in difesa che in attacco. L’altezza ed il fisico del calciatore uruguayano possono dare una mano sui calci d’angolo e sulle punizioni laterali. Nella zona mediana del campo , dopo la brutta prova di Cajuste, il tecnico francese potrebbe optare per Elmas che quest’anno ha giocato molto poco. In avanti dovrebbe toccare ancora al goleador di Champions, decisivo con l’Union Berlin. Quindi, nella ripresa possibile staffetta con Simeone. Ma per saperne di più, bisogna attendere il giorno del big match. Sta di fatto che la squadra rossonera verrà a Napoli con una gran voglia di riscatto, per evitare un nuovo stop che sarebbe catastrofico.