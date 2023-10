CHAMPIONS LEAGUE – Flop per Milan e Lazio battute, in trasferta, dal Psg e dal Feyenoord, rossoneri quasi fuori dalla manifestazione

Dopo il positivo martedì di Champions che ha registrato i successi di Inter e Napoli, ieri, le altre due italiane impegnate nella massima competizione continentale, hanno subito un sonoro k o in trasferta. Infatti la Lazio è stata battuta, in Olanda dal Feyenoord per 3 a 1 ed il Milan dal Psg per 3 a 0. Per i rossoneri di Pioli, solo due punti in classifica, zero gol segnati e fanalino di coda del girone. Ora si mette proprio male per Giroud e compagni che, a meno di improbabile exploit finale, sono con un piede fuori dalla Champions. Per i biancocelesti di Sarri questa battuta d’arresto frena la corsa alla qualificazione ma tutto resta ancora in gioco. Oggi, spazio a Europa League e Conference con Atalanta , Roma e Fiorentina in lizza.