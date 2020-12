Anticipi di A del sabato: Lazio k o all’Olimpico

Si sono disputati ieri tre anticipi relativi all’undicesimo turno di serie A. Prima vittoria stagionale per il Crotone che tra le mura amiche ha travolto lo Spezia per 4a 1, ennesima sconfitta invece per i granata che cadono in casa contro l’Udinese per 2 a 3. Infine in serata k o della Lazio all’Olimpico ad opera del Verona che si aggiudica la posta in palio con il risultato di 1 a 2, in virtù di due svarioni difensivi dei difensori biancocelesti. Veneti sempre più in alto in classifica mente la formazione di Simone Inzaghi perde terreno con le big. Oggi le restanti gare.