AMARCORD: NAPOLI-SAMPDORIA Nel nome del Diez!

Quando si dice il destino: Napoli-Sampdoria è la prima partita di campionato giocata nell’impianto ribattezzato Diego Armando Maradona ma è stata anche la gara di esordio del Pibe nel campionato italiano, nello stadio che trentasei anni dopo prenderà il suo nome. Era il 23 settembre 1984, in un San Paolo stracolmo che trattenne il fiato quando Re Diego mise palla sul dischetto per calciare un rigore: palla in rete, guizzo felino e abbraccio di compagni e raccattapalle, ma quel gol non bastò per vincere perché Salsano con un tapin vincente fissò il risultato sull’1-1

Il cielo sopra questa sfida è più simile all’azzurro del Napoli che al blu della Sampdoria. Questo per sottolineare il bilancio positivo dei partenopei contro i liguri al San Paolo: nove successi su undici partite dal ritorno in A. Due 2-0, nel 2007 e nel 2008, un 1-0 firmato da Denis il 10 gennaio 2010 ed il secco 4-0 del 30 gennaio 2011: tripletta di Cavani più Hamsik. Il 17 febbraio 2013 finì a reti bianche e sul palo colpito da Marekiaro si infransero le residue velleità di scudetto. Il 23 dicembre 2017 il rocambolesco 3-2 con tutte le reti segnate nel primo tempo; ospiti avanti con una punizione di Ramirez, pari di Allan da una respinta di Viviano su Callejon. Doria ancora avanti, rigore di Quagliarella, e nuovo pari con tiro al volo di Insigne. Il definitivo 3-2 è un tap-in vincente di Hamsik. Rotondo 3-0 il 2 febbraio 2019 con il micidiale uno/due di Milik-Insigne nel primo tempo, tris di Verdi all’89° dagli undici metri. L’ultimo incontro, 15 settembre 2019, ha visto i blucerchiati soccombere sotto la doppietta di Mertens. Primo gol da perfetto opportunista quando, al 13°, raccoglie in piena area un cross di Di Lorenzo e dopo aver sfiorato il raddoppio colpendo la traversa, nel capovolgimento di fronte Meret compie un miracolo su Rigoni lanciato a rete, segna il 2-0 servito in area da Llorente; un’altra doppietta di Ciro dopo quella del 2-0 del gennaio 2014.

L’8 gennaio 2017 Napoli-Sampdoria chiuse il girone di andata con la vittoria degli azzurri per 2-1; anche qui liguri in vantaggio con un autogol di Hysaj poi, dopo alcune opportunità per raddoppiare, furono raggiunti dal il tocco ravvicinato di Gabbiadini. Prima ancora blucerchiati in dieci per la contestata espulsione di Silvestre (secondo giallo) per via di un contatto con Reina forse accentuato dall’estremo difensore spagnolo. Poi, tanto tuonò che piovve, al 95° il gol vittoria di Tonelli nella sua prima partita in maglia azzurra.Il 30 agosto 2015, 2-2, doppiette di Higuaìn ed Eder più due pali, uno per parte, colpiti da Insigne e Muriel.

La Sampdoria ha avuto i suoi successi, il più clamoroso dei quali è il 4-1 con cui sbancò il San Paolo il 18 novembre 1990. Quella partita fu la consegna dello scettro del Napoli campione d’Italia ai blucerchiati che avrebbero vinto lo scudetto a fine stagione. Azzurri in vantaggio con Incocciati al 40° ed intervallo con il Napoli già sotto per 2-1. La premiata ditta Vialli–Mancini firmò una doppietta ciascuno e gli azzurri furono sepolti da quattro reti.

Due anni prima un’altra vittoria dei liguri sul Napoli scudettato. Stagione 1987-88, il Milan aveva strappato il tricolore vincendo al San Paolo, la Samp affrontò una squadra ammutinata contro Ottavio Bianchi. Contestazione feroce del pubblico, fischi anche al gol del vantaggio di Carnevale ma contro un Napoli in disarmo gli ospiti ribaltarono il risultato prima con Luca Pellegrini poi con Vialli all’87°.

Maradona, oltre che nella gara di esordio, andò in gol anche il 1° marzo 1987: qui furono i liguri a portarsi sull’1-0 con una botta di Lorenzo che fallì il 2-0 su contropiede qualche minuto dopo. Quindi cross di Renica dalla fascia sinistra tuffo di Maradona e palla in rete. La Samp passò con Scanziani, 0-1, il 7 novembre 1982 contro un Napoli in grave crisi societaria e tecnica ma non passò mai negli incontri disputatisi in Serie B: 1-0 il 21 novembre 1999, gol di Schwoch e due 1-1, con due gol di Montezine, nelle stagioni 2001-2002 e 2002-2003.

Antonio Gagliardi