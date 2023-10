IL FISCHIETTO – NAPOLI vs MILAN, dirige Orsato di Schio, al Var Marini

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale ha scelto, per dirigere il big match Napoli vs Milan, posticipo serale di domenica prossima, al Maradona, valido per la decima di campionato, Daniele Orsato della sezione di Schio, Vicenza. I guardalinee saranno i signori Costanzo e Passeri, il quarto ufficiale di gara Marinelli e per finire in sala Var si adopereranno Marini e Paganessi. Il fischietto veneto vanta molti precedenti col Napoli in campo, per l’esattezza ha arbitrato in ben 37 gare tra cui anche in serie C. Sotto la sua direzione gli azzurri hanno raccolto 12 successi 10 risultati nulli e 15 sconfitte. Dunque, non è certo un portafortuna per i partenopei. La partita più recente in cui in campo vi era Orsato è proprio Napoli – Milan di due stagioni fa. In quel caso i padroni di casa furono battuti, per 1-0 con gol di Giroud che sancirà lo scudetto dei rossoneri.