Napoli – Lazio – Il mister esorta i suoi a premere sull’acceleratore e a continuare il cammino con lo stesso spirito di sempre

Tra tre giorni il Napoli incontrerà la Lazio dell’ex Sarri, a Fuorigrotta per il primo anticipo del 25esimo turno di serie A. A tal proposito, per timore di qualche calo di concentrazione, l’allenatore azzurro ha spronato i suoi ragazzi a continuare a premere sull’acceleratore come una squadra che vuole ammazzare il campionato e chiudere al più presto possibile la pratica, al fine di dedicarsi con la massima determinazione alla Champions League, manifestazione prestigiosa in cui il Napoli può dire la sua malgrado la presenza di autentiche corazzate come il Real o il Bayern. Spalletti ha, infatti, invitato la squadra, in vista del match di venerdì, sera, a giocare senza pensare all’enorme distacco nei confronti delle inseguitrici e di proseguire sulla falsariga delle ultime partite senza manifestare cali di forma o concentrazione per far si che Milan e Inter si rassegnino al ruolo di comprimarie. D’altronde, il Napoli potrà contare sull‘apporto del proprio pubblico, dal momento che disputerà le prossime tre gare tra campionato e Champions, al Maradona, tornato ad essere un fortino inespugnabile. Tuttavia non bisogna mai peccare di presunzione e credere di aver già vinto, sarebbe un grosso errore che il mister vuole assolutamente evitare. Dunque nessun rallentamento e tanta voglia di vincere ancora!.