ANTICIPI DEL SABATO DI A -Vittorie salvezza per Empoli e Verona che battono, rispettivamente, Napoli e Udinese

Nei due anticipi di serie A, del sabato, validi per la 33esima giornata di campionato, ci sono stati due successi molto importanti, in chiave salvezza per Empoli e Verona entrambi col risultato di 1 a 0, a spese, rispettivamente del Napoli e dell’Udinese. I toscani, pertanto, grazie al gol in apertura di Cerri, salgono a quota 31, cosi come gli scaligeri, uscendo fuori dalle sabbie mobili della retrocessione. Viceversa, i partenopei, con questo ennesimo passo falso della stagione, si allontanano sempre di più, dalla zona Europa, rischiando, dopo 14 anni, di non partecipare a nessuna competizione continentale. Quest’oggi, invece, sono in programma quattro partite; si comincia, all’ora di pranzo, con un altro scontro diretto per la pèermanenza in A tra Sassuolo e Lecce, quindi seguirà, alle 15 il match Torino – Frosinone, mentre alle 18 sarà la volta di Salernitana – Fiorentina. Infine la domenica calcistica si concluderà con il posticipo fra Monza e Atalanta. L’epilogo del 33esimo turno si avrà domani con due gare affascinanti: Roma – Bologna, alle 18,30 e il derby della Madonnina tra Milan e Inter, alle 20,45. La stracittadina potrebbe laureare la squadra di Simone Inzaghi, in caso di successo, campione d’Italia 2024.