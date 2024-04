Quali sono stati i più importanti giocatori della storia napoletana?

Gli ultimi 25 anni di storia per il Napoli sono stati veramente un saliscendi fortissimo di emozioni. In venticinque anni la squadra è passata dall’essere una delle più forti d’Italia a finire in serie B, per poi tornare nuovamente a essere una delle più importanti del panorama nazionale, il tutto rimanendo poi sempre legata alla figura di Diego Armando Maradona, considerato da molti il miglior calciatore di tutti i tempi e indiscutibilmente il più grande nella storia del club.

Il Napoli, però, ha visto tantissimo giocatori che hanno davvero segnato la storia del calcio in tante maniere diverse: da chi continuamente fa variare le quote calcio su Betfair con le sue azioni, a chi invece viene ricordato con grandissimo affetto dagli appassionati per le giocate fatte qualche decennio fa.

Questione di esser giganti

Togliamoci i sassolini dalla scarpa: Maradona durante il corso della sua carriera con il Napoli si è portato a casa due scudetti, una coppa Italia, una coppa UEFA e un titolo di capocanniere; fino a qualche anno fa era anche il miglior marcatore nella storia del club, con 115 reti segnate durante il corso della carriera.

Numericamente parlando è impossibile ignorare le prestazioni incredibili di Dries Mertens, unico giocatore che è riuscito a superare il record di Maradona in termini di reti portate a casa. Nella sua stagione 2016/2017, ad esempio, in serie A Mertens ha segnato ben 28 reti diverse, tra cui ben 6 triplette in serie A e altri 16 gol in Champions League

Simile per numeri e per successo prettamente numerico troviamo Lorenzo Insigne, giocatore napoletano che ha letteralmente costretto la Treccani ad aggiungere la parola “tiraggiro” all’interno del dizionario dopo averne fatto uno memorabile durante il corso dell’Europeo giocato con la nazionale (in carriera 122 gol, un risultato invidiabile).

Appena sotto, ma comunque sopra a Maradona, troviamo Marek Hamsik con 121 gol segnati su ben 520 apparizioni in squadra; poco sotto el pibe de oro, invece, troviamo Sallustro e Cavani, rispettivamente con 108 e 104 gol. I numeri, quindi, possono dire molto ma non sono in grado spesso di lasciar trasparire correttamente le dimensioni di un giocatore nel cuore di un tifoso.

Ma anche il cuore vuole la sua parte

Probabilmente se andate a chiedere a dei tifosi napoletani quali sono stati per loro i giocatori più importanti della storia troverete nomi diversi da quelli che abbiamo citato finora.

Careca e Bruno Giordano, ad esempio, insieme a Maradona formavano il cosidetto trio Ma-Gi-Ca (appunto MAradona – GIordano – CAreca); tutti questi giocatori hanno portato il napoli a vincere il primo, emozionantissimo scudetto.

Simile per importanza anche Luis Vinicio, noto anche come o Lione e ricordato dagli appassionati di calcio per aver dominato con una certa costanza le aree di rigore delle partite. Sivori e Altafini anche sono altri due cognomi che hanno fatto molto parlare di sé per le prestazioni e per il carisma durante la loro carriera e difensori come Ciro Ferrara o Ruud Krol sono stati entrambi di vitale importanza per molti dei successi della squadra tra gli anni ottanta e gli anni novanta.

Tra i nomi più recenti, di quelli che suonano familiari a chi invece si diverte con le scommesse online, troviamo Osimhen o Kvaratskhelia, che a suon di gol e di grandi giocate si stanno ritagliando un posto d’onore nella storia del club.