Monday Night serie A – Successi per Lazio e Fiorentina, biancolesti quarti, scaligeri sempre terzultimi

Nel Monday Night di serie A, valevole per la 24esima giornata, successi per la Lazio, all’Olimpico per 1 a 0 contro la Sampdoria e per la Fiorentina, corsara al Bentegodi di Verona per 3 a 0. In virtù della vittoria sui blucerchiati la squadra di Sarri sale al quarto posto in classifica, in piena zona Champions League. Viceversa gli scaligeri, dopo l’ennesima battuta d’arresto, rischiano tantissimo, rimanendo in terzultima posizione a tre punti dallo Spezia. Il turno si concluderà questa sera con le due ultime partite; in campo la Cremonese contro la Roma e la Juventus contro il Torino per il derby stracittadino.