NAPOLI – Il Sabato del Villaggio del popolo azzurro che pregusta già il dì di festa

Chi non ricorda i primi versi della poesia del Leopardi “il Sabato del Villaggio”, che recitano: “La donzelletta vien dalla campagna in sul calar del sole e reca in mano un mazzolin di rose e viole, siccome suole ornarsi il petto e il crine per il dì di festa.” Ebbene la morale è che l’attesa per la festa che sta per venire, è talvolta ancor più bella della festa stessa. In realtà, il sabato, vigilia della domenica, è sempre stato amato, poichè rende felici tutti coloro che si preparavano per l’indomani, giorno di riposo e divertimento; inoltre l’ansia e le aspettative per quello che la domenica promette invitano alla suggestione e all‘emozione. Un pò come sta succedendo a Napoli, dove il popolo azzurro è già pronto a pregustare il giorno di festa che verrà da qui a poco. Ma l’attesa è piacevolissima ed i tifosi partenopei sono, ora, al lavoro per i preparativi e l’organizzazione della celebrazione del tricolore. Nonostante manchino ancora quattordici giornate al termine del campionato, con il Napoli a +18 sulle inseguitrici, si respira quell’aria di festività tanto agognata., in barba alla scaramanzia, che oramai è stata messa nel cassetto. La città ha iniziato ad ostentare le bandiere azzurre azzurre sulle balconate ed i vessilli della squadra del cuore. Addirittura, ai quartieri spagnoli, nei pressi del murales di Diego Maradona, sulle scalinate della strada, sono state posizionate le sagome dei giocatori del Napoli, dell’allenatore e del Presidente che annunciano l’imminente vittoria del terzo scudetto della storia del club fondato nel 1926. Dopo 33 anni l’aspettazione sta per terminare, il grande giorno si avvicina. Allo scoccare dell’ora X, il capoluogo campano e l’annessa provincia esploderanno di felicità, e si spareranno fuochi d’artificio pirotecnici, molti, persino, verseranno lacrime di gioia per un traguardo meritatissimo come non mai e si commuoveranno. Dunque, attualmente, i sostenitori della formazione di Luciano Spalletti stanno vivendo il loro sabato del Villaggio, ansiosi ed in trepidante ma appassionata attesa del dì di festa.