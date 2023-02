Napoli, quando vince lo scudetto? Punti e aritmetica

Dopo gli ultimi risultati del weekend di Serie A, la domanda più gettonata del momento è: quando il Napoli potrà festeggiare aritmeticamente lo scudetto? I 18 punti di vantaggio sull’Inter e il Milan sembrano ormai irrecuperabili, visto anche il percorso netto che la squadra di Spalletti sta continuando a fare. Motivo per cui ormai per gli azzurri sembra davvero una questione di aritmetica. Poi sarà festa. Ma ecco la prima data in cui il Napoli potrà aritmeticamente festeggiare lo scudetto e tutti gli scenari.

Visti i 18 punti di vantaggio sull’Inter, la prima data utile per il Napoli dove poter festeggiare lo scudetto è al momento quella del 3 maggio, giorno in cui il Napoli affronterà l’Udinese alla Dacia Arena. Sarà la giornata numero 33 di Serie A e ne mancherebbero altre cinque. Da quest’anno infatti, in caso di arrivo a pari punti, è previsto uno spareggio.

Se i punti dovessero aumentare da 18 a 21, la prima data utile diventerebbe quella del 30 aprile, quando il Napoli affronterà la Salernitana al Maradona. Al momento ovviamente sono soltanto previsioni, con il vantaggio che potrebbe sia aumentare che diminuire. A Napoli, però, sembra davvero essere ormai soltanto una questione di aritmetica per Osimhen e compagni.

