Stellone dopo Benevento-Como: “Gara fortemente compromessa dall’espulsione di Tello”

L’espulsione di Tello ha fortemente compromesso la gara del Benevento. Questa l’analisi di Stellone a fine gara:

“Vengono compromesse partite fondamentali con certe decisioni. L’ammonizione di Tello non c’è e l’espulsione è una svista clamorosa. Completamente inventata. Nel primo tempo siamo stati bravi fino alla trequarti. Nel secondo tempo per come si era messa la gara ho messo giocatori per contrastare il Como, anche se non ci sono stati pericoli.

Ringrazio i ragazzi che hanno fatto una buona prestazione. Lo spirito è giusto. E’ un punto che va bene per come si era messa la gara. Manfredini e Foulon hanno fatto una buona partita ma anche Letizia ha stretto i denti e ha dato tutto. Nonostante fossimo in dieci abbiamo creato alcune occasioni. Tutta la squadra ha voglia di uscire da questa situazione. Dobbiamo andare a Pisa per prendere quei punti che oggi abbiamo lasciato. Con i cross non siamo riusciti a sfondare perchè i loro difensori sono ben strutturati.

Contro Pisa e Bari saranno due gare difficili ma abbiamo la possibilità di raccogliere punti sul loro campo. Vediamo se riusciremo a recuperare qualche calciatore”.