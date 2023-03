Benevento sterile: solo uno scialbo 0-0 contro il Como

Nel match valido per la 29^ giornata di campionato il Benevento affronta il Como di Moreno Longo. Gara che la Strega non deve assolutamente sbagliare. Tre punti vitali per continuare a sperare nella salvezza. Stellone è alle prese anche con un Paleari non al meglio per alcuni sintomi influenzali. Oltre alle assenze di El Kaouakibi, Glik, Veseli, Ciano, Vokic e Pettinari, anche Koutsoupias è fermo ai box.

Questa la formazione che il tecnico romano manda in campo: Manfredini tra i pali. In difesa Letizia, Leverbe, Tosca. Mediana con Improta, Acampora, Schiattarella, Foulon. In avanti Karic e Tello a sostegno di La Gumina.

Lariani senza Baselli e Iovine ma recuperano Cutrone. Gli uomini di Longo vogliono dare seguito alla striscia positiva di 7 punti realizzati nelle ultime tre gare. Ecco l’ undici iniziale: Gomis tra i pali. Difesa con Odenthal, Scaglia, Binks. A centrocampo Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou. In attacco Da Cunha alle spalle della coppia Mancuso, Cerri.

Arbitra il signor Alberto Santoro della sezione di Messina

La gara

Subito pericoloso il Benevento al 5′: una sorta di tiro-cross di Tello per poco non beffa Gomis che deve dire grazie al palo. Al 13′ è il Como ad impegnare Manfredini sugli sviluppi di una punizione calciata da Cerri dal limite dell’area. Il portiere della Strega respinge a fatica e riesce a liberare con l’ aiuto della difesa. Tiro di Foulon dal limite dell’area al 22′, ma la sfera è facile preda di Gomis. Giallo per Foulon al 35′ che commette fallo su Mancuso. Ammonito Tello al 41′ per gioco scorretto su Odenthal. La prima frazione si chiude dopo tre minuti di recupero. Gara bloccata e senza grandi pericoli per i due portieri.

Deve fare molto di più il Benevento per cercare di portare a casa tre punti che sono di vitale importanza se si vuole avere qualche speranza nella salvezza. Secondo giallo per Tello a inizio ripresa e Benevento in dieci. L’ arbitro ravvisa un intervento in gioco pericoloso su Odenthal. Ammonito Arrigoni nel Como al 51′. Un minuto dopo viene espulso anche l’ allenatore del Benevento per proteste. Al 53′ il portiere della Strega salva il risultato su una girata di Cerri. I lariani mandano in campo Da Riva al posto di Arrigoni al 55′.

Cartellino giallo per Bellemo del Como: al 61′ il centrocampista commette fallo su La Gumina. Nuovo giallo nei confronti di Schiattarella che ferma irregolarmente Da Riva al 64′. Doppio cambio per la Strega: escono La Gumina e Schiattarella per fare posto a Simy e Viviani al 66′. Anche il Como fa uscire Binks e Mancuso e manda in campo Chajia e Gabrielloni al 69′. Altri cambi negli ospiti che mettono dentro Cutrone e Parigini al posto di Cerri e Da Cunha al 79′. Padroni di casa che sostituiscono Acampora e Improta con Pastina e Kubica all’ 86′. Concessi sei minuti di recupero nei quali viene ammonito Gabrielloni del Como per proteste. Si scontrano Letizia e Chajia i quali vengono ammoniti al 94′. Ultimo cambio per il Benevento che richiama in panchina Foulon e manda in campo Jureskin. Manca la scintilla al Vigorito. Un pari che alla Strega serve a poco.