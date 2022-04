El Pampa Sosa sul ritiro: “Decisione giusta: guardatevi in faccia. Dietro c’è una tifoseria importantissima”

El Pampa Sosa, che in settimana era stato a Castelvolturno, ha commentato attraverso i social la decisione del Napoli di mandare la squadra in ritiro da martedì:

“Il ritiro mi pare giusto, ma se viene utilizzato per parlare, chiarire e magari prendere per i capelli qualcuno. Parlare del futuro è importante per cercare di non ricadere nello stesso errore, perché dietro c’è una tifoseria importantissima. Guardatevi in faccia”