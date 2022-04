Benevento, Fabio Caserta: “Non mi fido della Ternana, hanno calciatori importanti. Dobbiamo fare attenzione”

Alla vigilia del match contro la Ternana, ecco alcune affermazioni rilasciate ai media dal tecnico del tecnico Fabio Caserta:

“Vogliacco e Insigne stanno meglio e si sono aggregati al gruppo ma valuterò domani in base ad alcune situazioni. Moncini è un attaccante che ha fatto quasi sempre bene. In quel ruolo ho calciatori altrettanto forti e sul suo impiego, come per gli altri, sono valutazioni che faccio di gara in gara. Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra partita e non sui risultati degli altri. Ogni gara riserva difficoltà diverse. La Ternana gioca un calcio aggressivo. Lapadula sta fuori per problemi alla caviglia e non per altri motivi.

Dobbiamo ragionare da squadra e non sui singoli. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. Non credo al turnover ma guardo la condizione fisica di ogni calciatore. Chi non gioca non è per demerito. Non gestisco i diffidati ma guardo sempre chi mi dà più garanzie. Sau non ha trovato spazio solo per scelta tecnica. Ieri ha avuto un problema fisico e domani non sarà disponibile.

La Ternana impiega moduli diversi, ma al di là di come scenderà in campo ha elementi che fanno la differenza. Il reparto avanzato fa tanti gol e dobbiamo fare attenzione al loro collettivo. Sento dire che non hanno più nulla da chiedere al campionato ma non è così. Ci crederanno fino alla fine. E’ una gara che dovremo affrontare con la giusta attenzione e fare ciò che sappiamo”.