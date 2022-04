IL PUNTO SULLA A dopo la 34esima giornata – Scudetto a due tra le milanesi

La trentaquattresima giornata di serie A, orfana, tuttavia, dell’ultimo posticipo in programma questa sera tra Sassuolo e Juventus, ha emesso il primo verdetto: la lotta scudetto si restringe esclusivamente alle due compagini milanesi, Milan e Inter, entrambe vittoriose, sulle romane, dopo l’incredibile ko di Empoli del Napoli, che, in vantaggio di due reti, si fa rimontare e superare dai toscani negli ultimi dieci minuti di gioco. In coda grosso balzo in avanti della Salernitana, giunta al terzo successo di fila che fa sperare la tifoseria granata.

Grazie alla vittoria per 2 a 1 sulla Fiorentina, all’Arechi. gli uomini di Davide Nicola mirano ad un vero miracolo sportivo. Anche il Genoa torna a vincere battendo in casa, di misura, il Cagliari nello scontro diretto salvezza. Pareggio, invece per 2 a 2 tra Bologna e Udinese. Alla luce di questi risultati, il Milan mantiene la testa della classifica con due punti di vantaggio sui cugini che, ricordiamo, hanno sempre una gara in meno, quella di Bologna che sarà recuperata dopodomani.