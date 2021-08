Europa League. Oggi conosceremo le avversarie del Napoli nel girone di qualificazione

Nel primo pomeriggio odierno conosceremo le avversarie del Napoli nel girone di qualificazione di Europa League, manifestazione nella quale i partenopei sono stati inseriti in prima fascia, visto il blasone ed i risultati europei ottenuti negli ultimi anni. La società e soprattutto la tifoseria si augurano di poter riportare il trofeo in Italia dopo più di vent’anni dall’ultima volta. Ricordiamo che il Napoli di Maradona vinse questa seconda competizione continentale, allora chiamata Coppa Uefa, nel lontano 1989, battendo nella doppia finalissima i tedeschi dello Stoccarda. Oggi ad Istanbul avverrà il sorteggio degli otto raggruppamenti. Gli azzurri di Luciano Spalletti non potranno incontrare le altre grandi della competizione, quali, Bayer Leverkusen, Monaco e Lione, oltre alla stessa Lazio, anch’essa testa di serie e proveniente dall’Italia, visto che nei gironi non sono previste sfide tra squadre dello stesso paese. Dunque vediamo quali squadre potrebbe pescare, nell’urna, il team partenopeo:

Seconda fascia: Leicester, Rangers, Lokomotiv Mosca, Celtic, Genk, Eintracht, Stella Rossa, PSV

Terza fascia: West Ham, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahce, Spartak Mosca, Ludogorets, Marsiglia, Sparta Praga

Quarta fascia: Midtjylland, Ferencvaros, Brondby, Sturm Graz, Legia Varsavia, Antwerp, Rapid Vienna, Galatasaray