Sudtirol-Benevento, parla mister Cannavaro: “Quello che non voglio vedere è il primo tempo contro l’Ascoli”

“Ci saranno calciatori importanti che non potranno scendere in campo. In questa settimana ho approfondito notizie che potevano servirmi. Abbiamo ancora un bel po’ di giocatori da recuperare e si è lavorato sull’ aspetto fisico e mentale. In campo andrà chi è al meglio. È importante la testa. La paura che ho visto nella scorsa gara, soprattutto nel primo tempo, è qualcosa che non mi piace. È l’ aspetto su cui stiamo lavorando. Domani abbiamo tutto da perdere. È la classica partita che se vinci hai fatto il tuo dovere. In caso contrario avrai le critiche. Nella metà campo avversaria restavamo sempre molto stretti. Ci sono aspetti che dobbiamo sistemare e non dobbiamo trovare alibi. Difesa a tre o quattro? Abbiamo soltanto tre difensori di ruolo. Vedremo.

Ho il compito di valutare l’ intera squadra ma ho già a disposizione una rosa che mi premette di fare un certo campionato. Ciano, Simy Farias, sono calciatori che dovrò gestire. Ho a disposizione anche La Gumina, che rientra. Devo pensare a domani e non al mercato.

Posso giocare in vari modi e adottare diverse soluzioni. Sarà importante la prestazione anche se la valutazione degli allenatori è legata al risultato. Per me è importante far capire al giocatore che attraverso la buona prestazione arriva il risultato.

Improta può giocare esterno alto, come quinto, ha fatto anche la mezzala. Può essere paragonato a Fuser. Il gol subito domenica dipende da un errore che ho commesso io nel ragionare nella lettura di quella situazione.

L’ allenamento a porte chiuse non è legato a nessun problema. Dalla prossima ci sarà nuovamente.

Dobbiamo dare tutto e se gli altri sono più bravi gli daremo la mano. Ad Acampora gli chiedo di essere più veloce e posizionarsi meglio con la posizione del corpo. È importante per noi ma deve capire che bisogna giocare a due tocchi per essere più veloci.

Il Sudtirol è una squadra che gioca bene sull’ errore dell’ avversario. In attacco ha due giocatori che sono forti fisicamente. Sarà una bella partita ma molto dura.

Forte ha bisogno di un paio di settimane per recuperare.

Chi gioca nelle retrovie è colui che deve dare consigli e vede meglio la partita, indipendentemente dall’ esperienza. La scorsa gara abbiamo giocato con il 3-4-2-1 che ci faceva adottare Malesani, anche se non si è visto molto per la mancanza di alcuni movimenti. Il ruolo delle mezzala, al di là di Paulinho che, nella mia esperienza all’estero giocava da mezzala, chiedo ai miei calciatori di occupare gli spazi, accompagnare l’azione offensiva e andare a riempire l’area. E’ importante che a turno, uno dei centrocampisti vada ad accompagnare l’azione.

Stiamo lavorando su alcuni concetti e sulla gestione della palla.

Schiattarella sta cercando di trovare la migliore condizione. Ci può dare tanto e stiamo lavorando su tutti quei calciatori non hanno ancora una buona condizione. Dal punto di vista dell’ aggressività non possiamo essere inferiori a nessuno. Questa è la base di tutto”.