ANTICIPI DEL SABATO DI A – Bene le due milanesi, malissimo la Juve

Si sono disputati, ieri, tre anticipi validi per la nona giornata di serie A. Il match clou, Milan – Juventus, si è concluso con il netto successo dei rossoneri per 2 a 0, risultato che acuisce ancor di più la crisi della squadra di Allegri, ora lontanissima dalla vetta per la disperazione dei propri tifosi. Dal canto suo l’undici di Pioli sale momentaneamente sul tetto della graduatoria, in attesa dei risultati di Napoli e Atalanta. Nelle altre due gare registriamo il ritorno alla vittoria dell‘Inter, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo per 2 a 1ed il pari per 1 a 1 tra Bologna e Sampdoria. La domenica di calcio propone, quest’oggi, altre sei gare tra cui lo scontro testa – coda Cremonese Napoli e Udinese – Atalanta. Il turno si concluderà domani sera con l’ultimo posticipo in programma tra Fiorentina e Lazio.